Киселев Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1935
Дата смерти28.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1959
Дочь: Киселева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Киселева Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.12.1960
Дочь: Боброва Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Киселева Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.08.1963
Сын: Киселёв Александр Васильевич
Мать ребёнка: Киселева Нина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Нина Тимофеевна
Смерть
28.11.2005
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край