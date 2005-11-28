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Киселев Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1935

Дата смерти

28.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1959

Дочь: Киселева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Киселева Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.12.1960

Дочь: Боброва Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Киселева Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.08.1963

Сын: Киселёв Александр Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Нина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Нина Тимофеевна

Смерть
28.11.2005
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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