(Петкевич) СОФЬЯ
женский, родилась Около 1495
умерла Неизвестно
Супруги
Глебович ЯН ЮРЬЕВИЧОколо 1480 г.р.
Дети
Глебович СТАНИСЛАВ ЯНОВИЧОколо 1520 г.р.
Шемиот (Глебович) ЭЛЬЖБЕТА ЯНОВНА1522 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1495
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1520
Муж: Глебович ЯН ЮРЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1520
Сын: Глебович СТАНИСЛАВ ЯНОВИЧ
Отец ребёнка: Глебович ЯН ЮРЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1522
Дочь: Шемиот (Глебович) ЭЛЬЖБЕТА ЯНОВНА
Отец ребёнка: Глебович ЯН ЮРЬЕВИЧ
Смерть
Неизвестно