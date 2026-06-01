(Петкевич) СОФЬЯ Около 1495 — найти родственников по фамилии на Familio

(Петкевич) СОФЬЯ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1495

умерла Неизвестно

Супруги
Глебович ЯН ЮРЬЕВИЧОколо 1480 г.р.
Дети
Глебович СТАНИСЛАВ ЯНОВИЧОколо 1520 г.р.
Шемиот (Глебович) ЭЛЬЖБЕТА ЯНОВНА1522 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1495

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1520

Муж: Глебович ЯН ЮРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1520

Сын: Глебович СТАНИСЛАВ ЯНОВИЧ

Отец ребёнка: Глебович ЯН ЮРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1522

Дочь: Шемиот (Глебович) ЭЛЬЖБЕТА ЯНОВНА

Отец ребёнка: Глебович ЯН ЮРЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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