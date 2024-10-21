Скоробогатов Степан Григорьевич 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатов Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

02.07.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Скоробогатов Григорий Яковлевич

Мать: Скоробогатова Прасковья Антиповна Антоновна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Скоробогатов Петр Степанович

Мать ребёнка: Скоробогатова Дарья Семёновна

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1812

Дочь: Глинникова (Скоробогатова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Скоробогатова Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Скоробогатов Мартьян Степанов

Мать ребёнка: Скоробогатова Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Скоробогатова Христинья Степанова

Мать ребёнка: Скоробогатова Дарья Семёновна

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.07.1848 ст.
Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Умер от холеры в возрасте 64 лет.

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