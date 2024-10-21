Скоробогатов Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти02.07.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1805
Сын: Скоробогатов Петр Степанович
Мать ребёнка: Скоробогатова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
01.01.1812
Дочь: Глинникова (Скоробогатова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Скоробогатова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Скоробогатов Мартьян Степанов
Мать ребёнка: Скоробогатова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Скоробогатова Христинья Степанова
Мать ребёнка: Скоробогатова Дарья Семёновна
Смерть
02.07.1848 ст.
Умер от холеры в возрасте 64 лет.