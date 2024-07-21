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Запанков Василий Яковлевич

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Запанков Яков Андреевич

Мать: Запанкова Мария Игнатьевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Жена: Запанкова Анна Яковлевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Запанков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Запанкова Анна Яковлевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Запанков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Запанкова Анна Яковлевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Запанков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Запанкова Анна Яковлевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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