Запанков Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Около 1864
Жена: Запанкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Запанков Федор Васильевич
Мать ребёнка: Запанкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Запанкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Запанков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Запанкова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно