Бахуле Сайдаш Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахуле Сайдаш Николаевич

Бахуле Сайдаш Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1979

Отец: Сарыглар Николай Чозарович

Мать: Сарыглар Лидия Осур-ооловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюрюн Аида Владимировна

Рождение ребёнка
17.06.2003

Дочь: Бахуле Айда-Сай Сайдашовна

Мать ребёнка: Сюрюн Аида Владимировна

Рождение ребёнка
19.04.2008

Сын: Бахуле Долаан Сайдашович

Мать ребёнка: Сюрюн Аида Владимировна

Рождение ребёнка
16.11.2011

Сын: Бахуле Намзырай Сайдашович

Мать ребёнка: Сюрюн Аида Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.