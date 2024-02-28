Бахуле Сайдаш Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюрюн Аида Владимировна
Рождение ребёнка
17.06.2003
Дочь: Бахуле Айда-Сай Сайдашовна
Мать ребёнка: Сюрюн Аида Владимировна
Рождение ребёнка
19.04.2008
Мать ребёнка: Сюрюн Аида Владимировна
Рождение ребёнка
16.11.2011
Сын: Бахуле Намзырай Сайдашович
Мать ребёнка: Сюрюн Аида Владимировна