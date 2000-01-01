Баландина (Рязанова) Клавдия Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаландина (Рязанова) Клавдия Аникеевна

Баландина (Рязанова) Клавдия Аникеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Рязанов Аникий

Мать: Рязанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Красильникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Зеленцова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Баландин Николай Иванович

Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Баландин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Баландин Петр Иванович

Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Баландин Константин Иванович

Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Падучева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Баландин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Яков Иванович

Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close