Баландина (Рязанова) Клавдия Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Рязанов Аникий
Мать: Рязанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Красильникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Зеленцова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Баландин Николай Иванович
Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Баландин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Баландин Константин Иванович
Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Падучева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баландин Иван Диомидович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1897