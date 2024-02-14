Гадиева (Гадиева) Миннехаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадиева (Гадиева) Миннехаят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гадиева Лутфурахман

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадиев Габделькави

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргалиев Ягафар

Отец ребёнка: Миргалиев Салах

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргалиев Масхут

Отец ребёнка: Миргалиев Салах

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миргалиев Салах

Рождение ребёнка
15.12.1911

Дочь: Мирсаяпова (Гадиева) Гайша

Отец ребёнка: Гадиев Габделькави

Рождение ребёнка
10.02.1924

Дочь: Галимуллина (Миргалиева) Мунавара

Отец ребёнка: Миргалиев Салах

Смерть
Неизвестно

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