Гадиева (Гадиева) Миннехаят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гадиева Лутфурахман
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гадиев Габделькави
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миргалиев Ягафар
Отец ребёнка: Миргалиев Салах
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миргалиев Масхут
Отец ребёнка: Миргалиев Салах
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миргалиев Салах
Рождение ребёнка
15.12.1911
Дочь: Мирсаяпова (Гадиева) Гайша
Отец ребёнка: Гадиев Габделькави
Рождение ребёнка
10.02.1924
Дочь: Галимуллина (Миргалиева) Мунавара
Отец ребёнка: Миргалиев Салах
Смерть
Неизвестно