(Bronislawa) Бронислава / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bronislawa) Бронислава /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

12.11.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Czerniak Krzysztof

Отец ребёнка: Черняк/Czerniak Савва Seweryn /Черняк/Czerniak/

Рождение ребёнка
20.05.1943

Дочь: (Czerniak) Elżbieta

Отец ребёнка: Черняк/Czerniak Савва Seweryn /Черняк/Czerniak/

Смерть
12.11.2000

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