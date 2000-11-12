(Bronislawa) Бронислава /
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти12.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Czerniak Krzysztof
Отец ребёнка: Черняк/Czerniak Савва Seweryn /Черняк/Czerniak/
Рождение ребёнка
20.05.1943
Дочь: (Czerniak) Elżbieta
Отец ребёнка: Черняк/Czerniak Савва Seweryn /Черняк/Czerniak/
Смерть
12.11.2000