Мишаричева Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1930
Дата смерти28.02.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930
Отец: Мишаричев Николай Платонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1953
Сын: Щербаков Валерий Валентинович
Отец ребёнка: Щербаков Валентин Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1960
Сын: Щербаков Николай Валентинович
Отец ребёнка: Щербаков Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2011
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область