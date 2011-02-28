Мишаричева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишаричева Анна Николаевна

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Место рождения

Киприно, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.01.1930

Дата смерти

28.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930

Отец: Мишаричев Николай Платонович

Мать: не указана

Киприно, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1953

Сын: Щербаков Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Щербаков Валентин Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1960

Сын: Щербаков Николай Валентинович

Отец ребёнка: Щербаков Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Валентин Иванович

Смерть
28.02.2011
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
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