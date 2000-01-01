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Хивинцев Вадим Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1963

Отец: Хивинцев Анатолий Васильевич

Мать: Хивинцева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1985

Сын: Хивинцев Дмитрий Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1989

Дочь: Ходыкина Ирина Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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