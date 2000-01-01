Хивинцев Вадим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1963
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1963
Рождение ребёнка
29.11.1985
Сын: Хивинцев Дмитрий Вадимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1989
Дочь: Ходыкина Ирина Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности