Бурдов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1974
Отец: Бурдов Виктор
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
31.07.1999
Сын: Бурдов Максим
Мать ребёнка: Бурдова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бурдова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдова Елена
Развод
Неизвестно
Жена: Бурдова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдова Екатерина