Рудева (Прошина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудева (Прошина) Лидия Ивановна

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Место рождения

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.08.1938

Дата смерти

29.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938

Отец: Прошин Иван Дмитриевич

Мать: Прошина Александра Кузьминична

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.08.1958

Сын: Рудев Александр Павлович

Отец ребёнка: Рудев Павел Иванович

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
08.08.1958

Муж: Рудев Павел Иванович

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.04.1963

Дочь: Бабакова Светлана Павловна

Отец ребёнка: Рудев Павел Иванович

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
29.11.2016
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
инсульт
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