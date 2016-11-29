Рудева (Прошина) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1938
Дата смерти29.11.2016
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938
Рождение ребёнка
01.08.1958
Отец ребёнка: Рудев Павел Иванович
Бракосочетание
08.08.1958
Муж: Рудев Павел Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1963
Дочь: Бабакова Светлана Павловна
Отец ребёнка: Рудев Павел Иванович
Смерть
29.11.2016
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
инсульт