Буйвидс Гунарс Арвидс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйвидс Гунарс Арвидс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1930

Дата смерти

16.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1930

Отец: Буйвидс Карлис Робертс

Мать: Buivide Emīlija

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Buivide Elga

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.11.2015
Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Похороны
Неизвестно
Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
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