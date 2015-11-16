Буйвидс Гунарс Арвидс
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1930
Дата смерти16.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1930
Отец: Буйвидс Карлис Робертс
Мать: Buivide Emīlija
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Buivide Elga
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.11.2015
Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Похороны
Неизвестно
Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads