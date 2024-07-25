Лизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Катерина Никитична

Отец ребёнка: Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Никитич

Отец ребёнка: Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Антон Никитич

Отец ребёнка: Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марья Никитична

Отец ребёнка: Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Решунов Ерафей Никитич

Отец ребёнка: Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Никитич

Отец ребёнка: Никита Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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