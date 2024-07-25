Лизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тимофей Никитич
Отец ребёнка: Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Катерина Никитична
Отец ребёнка: Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Никитич
Отец ребёнка: Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Антон Никитич
Отец ребёнка: Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марья Никитична
Отец ребёнка: Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Никитич
Отец ребёнка: Никита Алексеевич
Смерть
Неизвестно