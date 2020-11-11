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Шаповалова София Кирилловна

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2020

Отец: Шаповалов Кирилл Викторович

Мать: Сокманова Наталья Константиновна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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