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Шаповалова София Кирилловна
Шаповалова София Кирилловна
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Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
11.11.2020
Пол
Женский
Отец
Шаповалов Кирилл Викторович
1989 г.р.
Мать
Сокманова Наталья Константиновна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2020
Отец:
Шаповалов Кирилл Викторович
Мать:
Сокманова Наталья Константиновна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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