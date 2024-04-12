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Иван Антонов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Агафья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1818
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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