Иван Антонов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Афанасьев Антон Яковлев
Мать: Агафья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1818
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)