Засорина Ксения Емелианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засорина Ксения Емелианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1874 по 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.

Сын: Засорин Аким Андреевич

Отец ребёнка: Засорин Андрей Андреевич

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Единоверческая Николаевская церковь с. Дубасово Судогодского уезда Владимирской губернии. ГАВО Ф.590 Оп.25 Д.3 Л.245 об., 246
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засорин Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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