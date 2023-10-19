Засорина Ксения Емелианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.
Отец ребёнка: Засорин Андрей Андреевич
Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Единоверческая Николаевская церковь с. Дубасово Судогодского уезда Владимирской губернии. ГАВО Ф.590 Оп.25 Д.3 Л.245 об., 246
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно