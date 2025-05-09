Ковалев Павел Васильевич
мужской, родился Неизвестно
умер 08.04.1946
ОтецКовалев Василий ТимофеевичНеизвестно г.р.
МатьКовалева (Сахарова) Елизавета ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ковалева Екатерина ГригорьеваНеизвестно г.р.
Дети
Замойская (Ковалева) Нина Павловна26.01.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Замойская (Ковалева) Нина Павловна
Мать ребёнка: Ковалева Екатерина Григорьева
Смерть
08.04.1946