Ковалев Павел Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалев Павел Васильевич

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер 08.04.1946

Отец
Ковалев Василий ТимофеевичНеизвестно г.р.
Мать
Ковалева (Сахарова) Елизавета ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ковалева Екатерина ГригорьеваНеизвестно г.р.
Дети
Замойская (Ковалева) Нина Павловна26.01.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Василий Тимофеевич

Мать: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Екатерина Григорьева

Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Замойская (Ковалева) Нина Павловна

Мать ребёнка: Ковалева Екатерина Григорьева

Смерть
08.04.1946

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