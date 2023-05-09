Ферин Степан Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФерин Степан Прокофьевич

Ферин Степан Прокофьевич

Место рождения

Сметанино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сметанино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ферина Серафима Петровна

Рождение ребёнка
09.09.1912

Дочь: Ферина Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Ферина Серафима Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.