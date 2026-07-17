Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ Около 1787 — найти родственников по фамилии на Familio

Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1787

умер 1848

Супруги
Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНАОколо 1810 г.р.
Дети
Анненская (Ткачёва) АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА29.06.1840 г.р.
Криль (Ткачёва) СОФЬЯ НИКИТИЧНА1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1839

Жена: Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
29.06.1840

Дочь: Анненская (Ткачёва) АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА

Мать ребёнка: Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Криль (Ткачёва) СОФЬЯ НИКИТИЧНА

Мать ребёнка: Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
15.06.1843

Сын: Ткачёв АНДРЕЙ НИКИТИЧ

Мать ребёнка: Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
11.07.1844

Сын: Ткачёв ПЁТР НИКИТИЧ

Мать ребёнка: Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Смерть
1848

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