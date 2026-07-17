Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ
мужской, родился Около 1787
умер 1848
Супруги
Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНАОколо 1810 г.р.
Дети
Анненская (Ткачёва) АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА29.06.1840 г.р.
Криль (Ткачёва) СОФЬЯ НИКИТИЧНА1842 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1839
Рождение ребёнка
29.06.1840
Дочь: Анненская (Ткачёва) АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА
Мать ребёнка: Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Криль (Ткачёва) СОФЬЯ НИКИТИЧНА
Мать ребёнка: Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
15.06.1843
Мать ребёнка: Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
11.07.1844
Сын: Ткачёв ПЁТР НИКИТИЧ
Мать ребёнка: Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Смерть
1848