Арасланова Назиба Гусаиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арасланов Хуссаин Ибрагимович
Мать: Арасланова Гафифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абубакиров Рустэм Рамзиевич
Отец ребёнка: Абубакеров Рамзи Накибович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1953
Дочь: Зевахина Фарида Рамзиевна
Отец ребёнка: Абубакеров Рамзи Накибович
Смерть
Неизвестно