Арасланова Назиба Гусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арасланова Назиба Гусаиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арасланов Хуссаин Ибрагимович

Мать: Арасланова Гафифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абубакиров Рустэм Рамзиевич

Отец ребёнка: Абубакеров Рамзи Накибович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абубакеров Рамзи Накибович

Рождение ребёнка
16.12.1953

Дочь: Зевахина Фарида Рамзиевна

Отец ребёнка: Абубакеров Рамзи Накибович

Смерть
Неизвестно

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