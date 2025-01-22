Карпова (Селезнева) Домника
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецСелезнев Ипполит Сергеев26.01.1875 г.р.
МатьСелезнева (Исаев) ПелагеяОколо 1874 г.р.
Дети
Карпов НиколайНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Николай
Отец ребёнка: Карпов Федор
Смерть
Неизвестно