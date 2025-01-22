Карпова (Селезнева) Домника Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Карпова (Селезнева) Домника

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Селезнев Ипполит Сергеев26.01.1875 г.р.
Мать
Селезнева (Исаев) ПелагеяОколо 1874 г.р.
Дети
Карпов НиколайНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезнев Ипполит Сергеев

Мать: Селезнева (Исаев) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Николай

Отец ребёнка: Карпов Федор

Смерть
Неизвестно

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