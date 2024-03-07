Шориков Илья Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шориков Илья Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Шориков Федор Марков

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шориков Петр Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шориков Сергей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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