Шориков Илья Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Шориков Федор Марков
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шориков Петр Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шориков Сергей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно