Кадочников Сафрон Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Кадочников Никита Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кадочников Терентий Сафронович
Мать ребёнка: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кадочников Терентий Сафронович
Мать ребёнка: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мавра Сафроновна
Мать ребёнка: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Сафроновна
Мать ребёнка: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кадочников Карп Сафронович
Мать ребёнка: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мавра Сафроновна
Мать ребёнка: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кадочников Нестор Сафронович
Мать ребёнка: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кадочников Иван Сафронович
Мать ребёнка: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кадочников Иван Сафронович
Мать ребёнка: Кадочникова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Степанида
Смерть
1842