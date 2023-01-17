Кадочников Сафрон Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадочников Сафрон Никитович

Кадочников Сафрон Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кадочников Никита Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кадочников Терентий Сафронович

Мать ребёнка: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кадочников Терентий Сафронович

Мать ребёнка: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мавра Сафроновна

Мать ребёнка: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Сафроновна

Мать ребёнка: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кадочников Карп Сафронович

Мать ребёнка: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мавра Сафроновна

Мать ребёнка: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кадочников Нестор Сафронович

Мать ребёнка: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кадочников Иван Сафронович

Мать ребёнка: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кадочников Иван Сафронович

Мать ребёнка: Кадочникова Степанида

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Степанида

Смерть
1842
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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