Newman John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Newman John

Место рождения

Holborn, Middlesex, England

Дата рождения

14.04.1805

Дата смерти

03.03.1850

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1775 г.р.

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1805

Отец: Newman William

Мать: Newman Mary Ann

Holborn, Middlesex, England
Бракосочетание
26.03.1837

Жена: Newman Elizabeth

St. Sepulchre - London, London, England
Рождение ребёнка
23.01.1848

Дочь: Robinson Mary Ann

Мать ребёнка: Newman Elizabeth

St Sepulchre, London
Смерть
03.03.1850
Saffron Hill, Holborn, Middlesex, England
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