Newman John
Место рожденияHolborn, Middlesex, England
Дата рождения14.04.1805
Дата смерти03.03.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1805
Отец: Newman William
Мать: Newman Mary Ann
Holborn, Middlesex, England
Бракосочетание
26.03.1837
Жена: Newman Elizabeth
St. Sepulchre - London, London, England
Рождение ребёнка
23.01.1848
Дочь: Robinson Mary Ann
Мать ребёнка: Newman Elizabeth
St Sepulchre, London
Смерть
03.03.1850
Saffron Hill, Holborn, Middlesex, England