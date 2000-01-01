(Da Silva Roza) Rachel Guidon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Da Silva Roza) Rachel Guidon

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

01.04.1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1789

Дочь: Sarfati Judith

Отец ребёнка: Sarfaty Pina Josua Isaac

Рождение ребёнка
25.01.1792

Сын: Sarfaty Isaac Josua

Отец ребёнка: Sarfaty Pina Josua Isaac

Рождение ребёнка
18.05.1794

Дочь: Pereira Mendoza Sara Josua

Отец ребёнка: Sarfaty Pina Josua Isaac

Amsterdam, North Holland, Голландия
Рождение ребёнка
10.01.1798

Сын: Sarfati ?

Отец ребёнка: Sarfaty Pina Josua Isaac

Смерть
01.04.1810
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