(Da Silva Roza) Rachel Guidon
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти01.04.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1789
Дочь: Sarfati Judith
Отец ребёнка: Sarfaty Pina Josua Isaac
Рождение ребёнка
25.01.1792
Сын: Sarfaty Isaac Josua
Отец ребёнка: Sarfaty Pina Josua Isaac
Рождение ребёнка
18.05.1794
Дочь: Pereira Mendoza Sara Josua
Отец ребёнка: Sarfaty Pina Josua Isaac
Amsterdam, North Holland, Голландия
Рождение ребёнка
10.01.1798
Сын: Sarfati ?
Отец ребёнка: Sarfaty Pina Josua Isaac
Смерть
01.04.1810