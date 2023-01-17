Калачёв Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1997
Дочь: Калачёва Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Калачёва Елена Валентиновна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.10.2011
Сын: Калачёв Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Калачёва Елена Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно