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Калачёв Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1997

Дочь: Калачёва Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Калачёва Елена Валентиновна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.10.2011

Сын: Калачёв Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Калачёва Елена Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачёва Елена Валентиновна

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