Антонов Виктор Алексеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецАнтонов АлексейНеизвестно г.р.
Супруги
Антонова НинаНеизвестно г.р.
Дети
Антонов Константин ВикторовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антонов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Константин Викторович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно