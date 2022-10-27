Антонов Виктор Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Антонов Виктор Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Антонов АлексейНеизвестно г.р.
Супруги
Антонова НинаНеизвестно г.р.
Дети
Антонов Константин ВикторовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антонов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Константин Викторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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