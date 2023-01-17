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Жорина Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

01.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Жорин Климентий Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1878 ст.

Сын: Жорин Андрей Климентьевич

Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1880 ст.

Сын: Жорин Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1884 ст.

Дочь: Васса Климентьевна

Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1888 ст.

Сын: Жорин Захария Климентьевич

Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1890 ст.

Дочь: Мария Климентьевна

Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.

Сын: Жорин Аврамий Климентьевич

Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Жорин Николай Климентьевич

Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич

Смерть
01.01.1920
Причина смерти: старость
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