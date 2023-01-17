Жорина Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти01.01.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1878 ст.
Сын: Жорин Андрей Климентьевич
Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.05.1880 ст.
Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.08.1884 ст.
Дочь: Васса Климентьевна
Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.02.1888 ст.
Сын: Жорин Захария Климентьевич
Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.07.1890 ст.
Дочь: Мария Климентьевна
Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.
Сын: Жорин Аврамий Климентьевич
Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Жорин Николай Климентьевич
Отец ребёнка: Жорин Климентий Дмитриевич
Смерть
01.01.1920
Причина смерти: старость