Супруненко Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1877
Дата смерти18.12.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1877
Отец: Супруненко Алексей
Рождение ребёнка
1907
Сын: Супруненко Семен
Мать ребёнка: Супруненко Просковья
Рождение ребёнка
09.05.1913
Сын: Супруненко Николай
Мать ребёнка: Супруненко Просковья
Рождение ребёнка
21.10.1921
Сын: Супруненко Павел
Мать ребёнка: Супруненко Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Супруненко Просковья
Смерть
18.12.1976
Похороны
Неизвестно
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край