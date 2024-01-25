Супруненко Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супруненко Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1877

Дата смерти

18.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1877

Отец: Супруненко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Супруненко Семен

Мать ребёнка: Супруненко Просковья

Рождение ребёнка
09.05.1913

Сын: Супруненко Николай

Мать ребёнка: Супруненко Просковья

Рождение ребёнка
21.10.1921

Сын: Супруненко Павел

Мать ребёнка: Супруненко Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супруненко Просковья

Смерть
18.12.1976
Похороны
Неизвестно
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
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