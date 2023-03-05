Стецюк (Сергиенко) Прасковья Васильевна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
09.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамович Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно