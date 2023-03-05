Стецюк (Сергиенко) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стецюк (Сергиенко) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
09.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамович Пётр Яковлевич

Белошицы, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1941
Белошицы, Житомирська область
Похороны
Неизвестно
Белошицы, Житомирська область
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