Другова Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Другов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Другов Алексанрд Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Другова Елисавета Александровна
Отец ребёнка: Другов Алексанрд Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Другов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Другов Алексанрд Дмитриевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Другов Анна Александровна
Отец ребёнка: Другов Алексанрд Дмитриевич