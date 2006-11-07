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Моисеенкова Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1969

Отец: Моисеенков Иван Демьянович

Мать: Моисеенкова Татьяна Семёновна

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