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Моисеенкова Галина Ивановна
Моисеенкова Галина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.1969
Пол
Женский
Отец
Моисеенков Иван Демьянович
1935 г.р.
Мать
Моисеенкова (Лукашова) Татьяна Семёновна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1969
Отец:
Моисеенков Иван Демьянович
Мать:
Моисеенкова Татьяна Семёновна
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