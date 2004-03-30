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Левчук Павел Викторович
Левчук Павел Викторович
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Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
30.03.2004
Пол
Мужской
Отец
Левчук Виктор Сергеевич
1959 г.р.
Мать
Жданова (Кирик) Светлана Владимировна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2004
Отец:
Левчук Виктор Сергеевич
Мать:
Жданова Светлана Владимировна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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