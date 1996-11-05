Мягкова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1996

Отец: Мягков Сергей Иванович

Мать: Зарубина Екатерина Михайловна

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