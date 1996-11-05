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Мягкова Анастасия Сергеевна
Мягкова Анастасия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.1996
Пол
Женский
Отец
Мягков Сергей Иванович
1958 г.р.
Мать
Зарубина Екатерина Михайловна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1996
Отец:
Мягков Сергей Иванович
Мать:
Зарубина Екатерина Михайловна
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