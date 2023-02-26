Ланин Пётр Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1874
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
?.11.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Образование
Неизвестно
Сорбонна, Париж
высшее
Смерть
1922
Россия
Причина смерти: Медицинская проблема