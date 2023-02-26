Ланин Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланин Пётр Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1874

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
?.11.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Образование
Неизвестно
Сорбонна, Париж
высшее
Смерть
1922
Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
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