Ильиных Афонасий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Афонасий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1757 г.р.

Мать

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Ильиных Алексей Степанович

Мать: Екатерина

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