Покровский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1865
Дата смерти12.12.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1865
Место жительства
С 1920 по 1930
г. Каунас, Литовская республика
Смерть
12.12.1930
г. Каунас, Литовская республика