Курвичев Афанасий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смертиОколо 27.10.1821 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Фомина Параскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Курвичева София Савиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 27.10.1821 ст.
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд