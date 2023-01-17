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Курвичев Афанасий Леонтьевич

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Около 27.10.1821 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Фомина Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Курвичева София Савиновна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курвичева София Савиновна

Смерть
Около 27.10.1821 ст.
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
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