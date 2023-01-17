Смородинская (Рабинович) Эсфирь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинская (Рабинович) Эсфирь

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Место рождения

Лубны, Полтавська область

Дата рождения

1890

Дата смерти

30.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Богомольная Бася Абрамовна

Отец ребёнка: Смородинский Абрам

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Смородинский Арон Абрамович

Отец ребёнка: Смородинский Абрам

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Смородинский Семен Абрамович

Отец ребёнка: Смородинский Абрам

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмельницкая Роза Абрамовна

Отец ребёнка: Смородинский Абрам

Миргород, Полтавська область
Смерть
30.10.1941
Миргород, Полтавська область
Причина смерти: Холокост
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