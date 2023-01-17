Смородинская (Рабинович) Эсфирь
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти30.10.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Богомольная Бася Абрамовна
Отец ребёнка: Смородинский Абрам
Рождение ребёнка
1913
Сын: Смородинский Арон Абрамович
Отец ребёнка: Смородинский Абрам
Рождение ребёнка
1915
Сын: Смородинский Семен Абрамович
Отец ребёнка: Смородинский Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмельницкая Роза Абрамовна
Отец ребёнка: Смородинский Абрам
Смерть
30.10.1941
Причина смерти: Холокост