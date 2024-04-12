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(Золото) Ксения Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.01.1873

Дата смерти

03.03.1881

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
04.01.1873

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото София Саввична

Николаевская церковь,м/к-1873г.лист-2,зап-3,ГАДО,Ф - 426-1-2,кадр-3.
Крещение
11.01.1873
ГАДО,Ф - 426-1-2,кадр-3,м/к-1873г.лист-2,зап.-3. | Godparents:Новокаракубский поселянин Игнатий Анастасович Баряхтар и жительницв с.Волноваха-Парпула Александровна Лазарьевна
Смерть
03.03.1881
Причина смерти: Болезнь - тиф | Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-39,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр 40
Похороны
04.03.1881
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