Аграфена Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Аграфена Степановна

Автор
ДП
Панфилов Д.

женский, родилась Неизвестно, Лавеничи, Красноборская волость, Тихвинский уезд

умерла Неизвестно

Супруги
Конон КирилловичНеизвестно г.р.
Дети
Мария Кононовна22.07.1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лавеничи, Красноборская волость, Тихвинский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конон Кириллович

Рождение ребёнка
22.07.1822

Дочь: Мария Кононовна

Отец ребёнка: Конон Кириллович

Новое Село, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
Неизвестно

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