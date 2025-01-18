Аграфена Степановна
женский, родилась Неизвестно, Лавеничи, Красноборская волость, Тихвинский уезд
умерла Неизвестно
Супруги
Конон КирилловичНеизвестно г.р.
Дети
Мария Кононовна22.07.1822 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лавеничи, Красноборская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конон Кириллович
Рождение ребёнка
22.07.1822
Дочь: Мария Кононовна
Отец ребёнка: Конон Кириллович
Новое Село, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно