Середа Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа Юрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Середа Павел

Мать: Середа (Кузьмиченко) Евгения Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Раздельная, Одеська область
Место жительства
Неизвестно
Новокрасное, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
18.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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