Горовиц Шая (Александр) Лейбович (Львович)
Место рождения
Дата рождения07.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1873
запись №767 в метрической книге о родившихся евреях по г. Бердичеву за 1873 г. свидетельство от 24 июня 1885 г., подписанное Бердичевским раввином Х. Нессисом
Бракосочетание
Неизвестно
Обрезание
17.12.1873
Образование
С 1885 по 1893
Житомир, Житомирська область
окончил восемь классов Житомирской гимназии аттестат зрелости №931 от 21 июня 1893 г.
Место жительства
Около ?.09.1893
Киев, Украинская ССР
Большая Васильковская улица, д.19
Образование
С 1894 по 1902
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
студент медицинского факультета Юрьевского Императорского университета присвоена степень лекаря - диплом №374 от 23 февраля 1902 г.
Место жительства
С 1896 по 1898
Острожская улица, 1 (согласно переписи населения 1897 г.) "...вследствiе смерти отца моего, вынужденъ былъ уъхать на родину, гдъ на меня пала тяжелая обязанность привести въ порядокъ оставшееся имуще... Показать все
Место жительства
Около ?.03.1898
гостиница "Онегин" на Екатерининской улице проживал по паспорту №918, выданному Бердичевской мещанской управой 19 марта 1898 г.
Место жительства
Около ?.05.1902
Херсонская улица (ныне - улица Пастера), д.22
Работа или профессия
С 1904 по 1906
вольнопрактикующий врач (болезни кожи, венерическрие и половые расстройства) имел кабинет по адресу: Нарышкинский спуск (ныне - спуск Маринеско), д.22 (прием с 14:00 до 16:00 и с 17:00 до 20:00)
Работа или профессия
С 1907 по 1913
вольнопрактикующий врач (кожные и венерологические заболевания) открыл первую частную лечебницу во Владивостоке "Золотой рогъ" (венерические и накожные болезни) по адресам: Светланская улица, д.23 и ... Показать все
Работа или профессия
1910
издание работы "Больным и болевшим сифилисом с прибавлением / О препарате Эрлиха-Гата 606" Д-р А.Л. Горовиц, специст по сифилису, кожным и мочеполовым болезням во Владивостоке. - Владивосток : тип. П... Показать все
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
вольнопрактикующий врач (кожные и венерологические заболевания) принимал пациентов по адресу: Большой проспект Петроградской стороны, д.43
Смерть
Неизвестно