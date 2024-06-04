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Бахвалова Ирина Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахвалов Иван Платонов

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бахвалова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Платонов

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бахвалов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Платонов

Рождение ребёнка
1895

Сын: Баъвалов Александр Иванов

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Платонов

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

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