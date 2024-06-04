Бахвалова Ирина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бахвалова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Платонов
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Платонов
Рождение ребёнка
1895
Сын: Баъвалов Александр Иванов
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Платонов