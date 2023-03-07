Покрышкин Иван Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Харитонья Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Покрышкин Григорий Иванов
Мать ребёнка: Покрышкина Марфа Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1867