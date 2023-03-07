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Покрышкин Иван Григорьев

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Место рождения

Голодаевской

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1867

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Покрышкин Григорий Анисифоров

Мать: Покрышкина Феодора Иоакинфова

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Харитонья Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Покрышкин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Покрышкина Марфа Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Марфа Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1867
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