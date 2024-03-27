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Шимба Илметева

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мухамет Мукаев

Отец ребёнка: Мукай Досаев

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мукай Досаев

Смерть
Неизвестно
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