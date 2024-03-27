Шимба Илметева
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мухамет Мукаев
Отец ребёнка: Мукай Досаев
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мукай Досаев
Смерть
Неизвестно