Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1804
Отец: Василий Тимофеев
Мать: Дарья Митрофанова
Крещение
14.08.1804
Рождение ребёнка
03.04.1838
Сын: Фёдор Иоанович
Отец ребёнка: Бурденков Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
23.01.1839
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Бурденков Иоанн Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно