Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1804

Отец: Василий Тимофеев

Мать: Дарья Митрофанова

Крещение
14.08.1804
Рождение ребёнка
03.04.1838

Сын: Фёдор Иоанович

Отец ребёнка: Бурденков Иоанн Иванов

Рождение ребёнка
23.01.1839

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Бурденков Иоанн Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурденков Иоанн Иванов

Смерть
Неизвестно
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