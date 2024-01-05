Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Лоткин Геннадий Ильич
Лоткин Геннадий Ильич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Лоткин Илья Михайлович
1910 г.р.
Мать
Лоткина (Мордвинова) Дарья Константиновна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Лоткин Илья Михайлович
Мать:
Лоткина Дарья Константиновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия