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Лоткин Геннадий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Лоткин Илья Михайлович

Мать: Лоткина Дарья Константиновна

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