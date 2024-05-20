Веселицкая Анна Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВеселицкая Анна Павловна

Веселицкая Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселицкий Михаил Ильич (Ильин)

Отец ребёнка: Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1888

Дочь: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Отец ребёнка: Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.