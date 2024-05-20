Веселицкая Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселицкий Михаил Ильич (Ильин)
Отец ребёнка: Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична
Отец ребёнка: Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)
Смерть
Неизвестно